رفعت هيئة الارصاد الجوية اليابانية شدة الزلزال الذي ضرب اليوم الجمعة وسط البلاد من 6.3 إلى 6.5 درجة على مقياس الزلازل الياباني.



كانت الهيئة أعلنت في وقت سابق اليوم أن زلزالا بلغت شدته الأولية 6.3 درجة على مقياس الزلازل الياباني، ضرب اليوم الجمعة، مقاطعة ايشيكاوا والمناطق المحيطة بها وسط البلاد، دون تهديد بحدوث بموجات مد عاتية (تسونامي)، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.



وأفادت هيئة الأرصاد بأن الزلزال وقع الساعة 2.42 عصر اليوم بالتوقيت المحلي، وسجل 6 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني، الذي يتكون من سبع درجات، في نوتو بمقاطعة ايشيكاوا.



ولم يتم رصد أي أمور غير طبيعية في محطة كاشيوازاكي – كاريوا للطاقة النووية في مقاطعة نييجاتا القريبة، بحسب شركة طوكيو للطاقة الكهربائية المشغلة للمحطة.



ولم تشر كيودو إلى وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.



وتشهد اليابان زلازل لأنها تقع على "حزام النار "في منطقة المحيط الهادئ الذي يُسجل فيه نشاط زلزالي كثيف يمتد عبر جنوب شرق آسيا وصولا إلى حوض المحيط الهادئ.



كان زلزال بقوة 9 درجات على مقياس ريختر قد ضرب مقاطعة فوكوشيما في مارس عام 2011 وتسبب في أمواج مد عالية (تسونامي)، أدت إلى حدوث انصهار نووي في مفاعل بمحطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية.



وأسفر الزلزال عن وفاة أو فقدان قرابة 20 ألف شخص ودمار هائل في المقاطعة.