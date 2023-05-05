جامعة سوهاج تواصل تنظيم زياراتها الميدانية الطلابية للمشروعات القومية بالمحافظة غدا

تواصل جامعة سوهاج، تنظيم عدد من الزيارات الميدانية الطلابية للمشروعات القومية بالمحافظة؛ تنفيذاََ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتفعيلاً لقرارات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة تنفيذ الزيارات والمشاركات الميدانية لتوعية شباب الجامعات بالجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وللتعرف على المشروعات القومية الضخمة والإنجازات غير المسبوقة التي تم تنفيذها على أرض الواقع، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة.



وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن برنامج الزيارات الميدانية يبدأ تنفيذه غداً السبت الموافق ٦ من مايو الجاري، حيث سيتم تنظيم زيارة لمشروعات حياة كريمة بقرية الغريزات بمركز ومدينة المراغة.



وذكر أن الزيارة تشمل التوجه إلى مشروع إنشاء عمارات سكن كريم، ومركز طب الأسرة، وأيضاً وحدة إطفاء القرية، موضحاً أن تلك المشروعات تساهم فى فتح آفاق جديدة للاستثمار داخل المحافظة، وتحسين بيئة العمل وخلق المزيد من فرص العمل للشباب والقضاء على البطالة.



وأشار كل من الدكتورة صباح صابر، والدكتور أحمد محمد عبد الحكيم، مسئولا اللجنة المنظمة للزيارات، إلى أن تلك الزيارات تهدف إلى دمج شباب الجامعات في خطط التنمية، وتعريفهم بالطفرة الهائلة التى تتم فى مجال التنمية الشاملة، مضيفا أن الزيارة الثانية ستنفذ يوم الثلاثاء القادم الموافق ٩ من مايو الجاري، وسيتم التوجه خلالها لزيارة السوق الحضري بمدينة ناصر، تطوير نفق العروبة والثقافة، وكذلك محطة معالجة المياه الثلاثية بالهجارسة بجوار جامعة سوهاج الجديدة، وأخيراً زيارة نادي المحليات، وسوف يتم استكمال برنامج الزيارات عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.