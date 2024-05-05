محمد سيسوكو: واقعة صلاح وكلوب؟ نرفزة ملعب

أشاد محمد سيسوكو، نجم ليفربول وباريس سان جيرمان ويوفنتوس السابق، بـ محمد صلاح، نجم الريدز، مؤكدا أنه يستحق المكانة التي وصل إليها، ومشيرا إلى أن ما حدث بينه وبين كلوب عادي للغاية ولا يتعدى نرفزة ملعب.

قال محمد سيسوكو في تصريحات لبرنامج «رقم 10» على القناة الأولى:" ليفربول هو الأكثر تأثيرا في مسيرتي بكرة القدم، ولعبت مع لاعبين كبار مثل روبرتو كارلوس وزين الدين زيدان وستيفن جيرارد".

أضاف:" اللاعب الأكثر تأثيرا بالنسبة لي هو ستيفن جيرارد إنه لاعب عظيم لعبت معه".

تابع:" في الوقت الحالي محمد صلاح هو اللاعب الأبرز في ليفربول فهو لاعب رائع ويستحق المكانة التي حصل عليها".

أشار:" واقعة صلاح وكلوب؟ لا يوجد مشكلة من الأساس هناك نرفزة ملعب بلغة الكرة وهذا يحدث دائما أعتقد المشكلة تم حلها بعدما كان سوء تفاهم بين الطرفين".

أكد:" ليفربول يفقد التركيز في اللحظات الهامة بالدوري الإنجليزي، وهو الأمر الذي يتسبب في فقدان الفريق للقب".

أوضح:" أرسنال يقدم موسم هو الأفضل له منذ سنوات ويتبقى القليل لحصد اللقب، لكن المنافسة صعبة مع مانشستر سيتي".

واصل:" باريس سان جيرمان قادر على التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وقادر على حصد اللقب.. هذا هو عام باريس سان جيرمان".

شدد:" لم أتلق أي عروض من قبل للعب في الدوري المصري، الدوري المصري مسابقة قوية وبها نجوم وبالنسبة لي مصر هي أمة كبيرة في كرة القدم الإفريقية".

أكمل:" لست مندهشا من ما يقدمه أليو ديانج، نحن نفخر به ومازلنا في انتظار المزيد منه.. ليقدمه مع مالي مثلما يفعل مع الأهلي، وأتمنى أن يخرج للاحتراف في فريق أوروبي".

وتطرق للحديث عن مواجهة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، قائلًا:" الأهلي والترجي ستكون مباراة حماسية لأن كل فريق لديه جمهور كبير وصعب توقع الفائز".

أتم:" أفضل 3 لاعبين في العالم؟ بيلينجهام وفينيسيوس ومبابي، وأفضل لاعبين في إفريقيا؟ محمد صلاح وأوسيمين وأبو تريكة".