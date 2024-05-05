قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الأحد، إن الحركة أجرت سلسلة من الاتصالات مع الوسطاء وفصائل المقاومة؛ تأكيدًا على جديتها وإيجابيتها قبل الجولة الحالية للمفاوضات في القاهرة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف هنية، في تصريح صحفي أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، أن الحركة عقدت اجتماعات مكثفة ومشاورات بين الداخل والخارج قبل إرسال الوفد إلى القاهرة، وحملته مواقفها الإيجابية والمرنة مع أهمية الارتكاز على أن الأولوية لديها هي لوقف العدوان على شعبنا، وهو موقف جوهري ومنطقي، ويؤسس لمستقبل أكثر استقرارًا، متسائلاً: "فما مفهوم الاتفاق إذا لم يكن وقف إطلاق النار أول نتائجه".

وأوضح أن العالم بات رهينة لحكومة متطرفة، لديها كمّا هائلاً من المشاكل السياسية والجرائم التي ارتكبت في غزة، ورئيسها يريد اختراع مبررات دائمة لاستمرار العدوان وتوسيع دائرة الصراع، وتخريب الجهود المبذولة عبر الوسطاء والأطراف المختلفة".

وشدد هنية، على أن أمريكا التي أعطت غطاء لهذا الاحتلال ، هي من يجب أن يوقفه، بدلاً من تزويده بأسلحة الدمار والإبادة.

وأكد هنية، أن حركة حماس ما زالت حريصة على التوصل إلى اتفاق شامل ومترابط المراحل ينهي العدوان، ويضمن الانسحاب، ويحقق صفقة تبادل جدية للأسرى.