جامعة المنيا تطلق حملة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة للطلاب

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، عن انطلاق حملة للكشف على طلاب الجامعة والتشخيص المبكر للأمراض المزمنة، مثل أمراض السكر والضغط والسمنة، بهدف الحفاظ على صحتهم وتحقيق التنمية البشرية والمجتمعية.

وأوضح رئيس الجامعة أن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالمبادرة الرئاسية للكشف الطبي على طلاب الجامعات، وتوسيع نطاقه، وتهدف إلى تعزيز صحة الطلاب من خلال الكشف المبكر عن مختلف الأمراض وتعزيز الوعي الصحي لديهم، مشيرًا إلى تمديد فترة الكشف حتى الخامس عشر من مايو الجاري لضمان استفادة الطلاب الكاملة.

وأضاف فرحات أنه تم وضع خطة لتشخيص الاضطرابات النفسية وإجراء ندوات توعية للطلاب حول مخاطر الإدمان، وتقديم طرق العلاج والوقاية، بهدف خلق حياة صحية خالية من الأمراض، وذلك استجابة لدور الجامعة في الحفاظ على سلامة المجتمع وتوعية شبابه.

وأشارت الدكتورة رشا محرم، مدير عام الخدمات الطبية بالجامعة، إلى أن الحملة تجوب جميع الكليات وتركز على الطلاب المعرضين للمخاطر، مثل الذين يعانون من السمنة أو التدخين أو المشاكل النفسية، مع التأكيد على تقديم الخدمات الطبية مجانًا.