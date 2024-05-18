غارة إسرائيلية تستهدف سيارة قرب معبر المصنع بين لبنان وسوريا

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استهدفت غارة إسرائيلية، السبت، سيارة بالجهة السورية لمعبر "المصنع" الحدودي مع لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية (رسمية)، بأن "غارة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب معبر المصنع الحدودي اليوم من جهة سوريا، في ثاني استهداف بالمنطقة خلال الـ24 ساعة الماضية".

ولم تتحدث الوكالة عن مصير ركاب السيارة المستهدفة، كما لم يصدر أي تعليق فوري من السلطات الإسرائيلية أو السورية بشأن الغارة.

وأمس الجمعة، قتل شخصان أحدهما قيادي في "كتائب القسام" وأصيب آخر بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب الحدود السورية في منطقة البقاع الأوسط شرقي لبنان.

وأصدرت "كتائب القسام" في لبنان، الجمعة، بيانا أعلنت فيه "استشهاد القائد شرحبيل علي السيد، في معركة طوفان الأقصى بعد استهدافه من قبل طائرات الاحتلال في البقاع".

ومنذ 8 أكتوبر، يتبادل حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية من جهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى قصفا يوميا أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين، أغلبهم في لبنان.

ويقول حزب الله والفصائل الأخرى إنها تشن هجمات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي "تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر الماضي لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".