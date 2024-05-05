انتشال أشلاء شهداء من تحت أنقاض منزل دمّره الاحتلال في دير الغصون بطولكرم

أعلنت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تمكنت من انتشال أشلاء لشهداء من تحت أنقاض المنزل الذي استهدفه الاحتلال فجر أمس السبت في بلدة دير الغصون بمدينة طولكرم.

وقالت الجمعية في بيان، اليوم الاحد، إن طواقمها نقلت أشلاء الشهداء، إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وكانت قوة إسرائيلية خاصة قد تسللت ليلة الجمعة السبت، إلى بلدة دير الغصون، وحاصرت منزل لعائلة المواطن بشير بدران، لأكثر من 13 ساعة.

وقصفت القوة الإسرائيلية، المنزل بقنابل «الإنيرجا»، قبل أن تهدمه على رؤوس من كانوا داخله.

في وقت لاحق، أعلنت مصادر طبية وأمنية، عن استشهاد خمسة شبان داخل المنزل، وهم: تامر رأفت عبد الرحمن فقها (32 عاما)، وعلاء أديب عبد الجابر شريتح (45 عاما)، واسال بشير توفيق بدران (42 عاما)، وعدنان تيسير كامل سمارة (40 عاما).

واحتجز الاحتلال جثامين الشهداء الأربعة، فيما نقل جثمان شهيد خامس لم تعرف هويته بعد، الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.