الناخبون في بنما يختارون رئيسا جديدا

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يتوجه الناخبون في بنما اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس جديد.

وينظر إلى السياسي المعارض، خوسيه راؤول مولينو، بوصفه الأوفر حظا للفوز.

ويريد مولينو، وهو أحد المقربين من رئيس الدولة السابق، الذي تلاحقه الفضائح، ريكاردو مارتينيلي، وقف الهجرة غير الشرعية.

ويحق لنحو ثلاثة ملايين شخص الإدلاء بأصواتهم. وتجرى الانتخابات أيضا على إجمالي 71 مقعدا برلمانيا وحوالي 800 منصب محلي.

ويحظر الدستور إعادة الانتخاب المباشر لشاغل المنصب.

ومن بين المرشحين الرئاسيين الثمانية، خوسيه جابريل كاريزو، من حزب "الثورة الديمقراطية" الحاكم، والرئيس السابق، مارتين توريخوس، والقنصل السابق في واشنطن، ريكاردو لومبانا والوزير السابق لقناة بنما، رومولو روكس.

وسوف يتقرر الفائز بأغلبية بسيطة في اقتراع واحد وسوف يتولى منصب رئيس الدولة ورئيس الوزراء في الأول من تموز/يوليو المقبل.