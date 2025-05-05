مقتل ضابط إسرائيلي بحادث دهس عملياتي بغلاف غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، مقتل جندي برتبة رقيب في حادث دهس عملياتي بغلاف غزة، يوم أمس.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، قال جيش الاحتلال في بيان له: «إن الجندي القتيل هو الرقيب أول (احتياط) ديجن دانييل سهلُو، يبلغ من العمر 41 عامًا، من مدينة رحوفوت».

وأشار إلى أن «الجندي كان مقاتلًا في وحدة المعدات الثقيلة في الكتيبة الهندسية 5067، التابعة لسلاح الهندسة القتالية الإسرائيلية، وقُتل في حادث سير عملي خلال نشاط عسكري في منطقة غلاف غزة».

وأمس الأول السبت، قالت صحيفة «هآرتس» إن جنديين إسرائيليين قتلا وأصيب 4 على الأقل في انفجار لغم بأحد الأنفاق في رفح جنوب قطاع غزة.

وأشارت المصادر للصحيفة إلى أن الجنديين القتيلين هما من وحدة النخبة «يهلوم» المختصة في الكشف عن الأنفاق وتدميرها.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصادر أن عددا كبيرا من الضباط والجنود أخطروا قادتهم بنيتهم عدم الالتزام بالقتال في إطار توسيع عملية غزة.

وطلب الجيش الإسرائيلي قبل أيام من عشرات آلاف جنود الاحتياط بدء الاستعداد للعودة إلى القتال بغزة.

في حين أصبح عدد كبير من الجنود يتهربون من الخدمة العسكرية مؤخرا ويبحثون عن أعذار.