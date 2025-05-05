توريد 46168 طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن الشون والصوامع بالمحافظة تواصل استقبال كميات القمح المحلي المُورَّدة لموسم حصاد 2025، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم، نحو 46168 طنًا من خلال 36 مركز تجميع موزعة على مستوى المحافظة، مشيرة إلى أنها تُعد من كبرى المحافظات الزراعية، وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمزارعين، وتعمل على دعمهم بكل السبل الممكنة.

وأشارت إلى وجود تزايد مستمر في كميات التوريد، ومن المتوقع زيادتها خلال الأيام المقبلة، خاصة مع قرب انتهاء عمليات الحصاد في مختلف المراكز والقرى.

وأضافت أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم بالمحافظة يبلغ نحو 307 آلاف فدان، بطاقة استيعابية تصل إلى 493 ألف طن، بما يكفل استيعاب الكميات المستهدفة بكفاءة وأمان.

وشددت عازر على أهمية تضافر الجهود التنفيذية والرقابية لمتابعة انتظام عمليات التوريد، من خلال المرور الميداني اليومي وتكثيف الحملات الرقابية، بما يضمن جودة الأقماح وسلامة التخزين، وتحقيق أعلى معدلات توريد ممكنة.

كما وجهت بتيسير كل الإجراءات أمام المزارعين والموردين، وتذليل أي معوقات قد تواجههم، بما يسهم في استقرار المنظومة ودعم المخزون الاستراتيجي للدولة.