صرح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، بأن الهجوم الجديد على قطاع غزة سيكون عملية عسكرية مكثفة تهدف إلى هزيمة حركة حماس، مؤكدا أن جيش الاحتلال لن ينسحب من مناطق دخوله.

وقال نتنياهو في مقطع فيديو: "اجتمع الكابينيت ليلة أمس وقررنا البدء في عملية كبيرة في غزة وفقا لتوصية رئيس الأركان إيال زامير وتوسيع العملية حتى إخضاع حماس".

وأضاف: "العملية ستساعدنا أيضا في الإفراج عن المحتجزين وأنا اتفق مع رئيس الأركان، سنواصل هذا الجهد حتى إطلاق سراحهم ولن نتنازل عن أي شخص منهم"، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن الجيش سيعمل على "تحريك السكان لحمايتهم" مشددا على أن "الأكيد هو أننا لم نجند قوات الاحتياط حتى يدخلوا مناطق في غزة ويخرجوا منها، هذا لن يحدث سنبقي قواتنا في هذه المناطق".

وأضاف نتنياهو أن بعض الجهات القانونية تعتبر أن الحرب قد انتهت، إلا أنه يرفض هذا التوصيف، وقال: "سمعت أن المستشارة القضائية تقول إن الحرب انتهت، لكننا على أعتاب دخول مكثف إلى غزة، بناءً على توصية هيئة الأركان العامة".

وتابع أن التحقيق في الإخفاقات يجب أن يكون شاملا ويشمل "القيادة السياسية بدءا من رئيس الحكومة إلى أسفل الهرم القيادي"، مضيفا: "أنا أطالب بذلك. ويجب أن تكون اللجنة مقبولة لدى الجمهور، وأن تكون لجنة تحقيق رسمية وخاصة تعكس التوجهات المختلفة".