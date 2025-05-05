شون بن ينتقد ترامب: قد يحاول تدمير العالم بأسره

وجه الفنان الأمريكي المعروف شون بن، انتقادا واضحا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء استضافته في بودكاست مع الإعلامي الأمريكي جيم أكوستا، وتطرق الحديث لمناقشة عدة أمور سياسية وخصوصا أن شون بن معروف بصراحته الدائمة وعدم تراجعه عن مواقفه.

وبسؤاله عن رئيس السلفادور نجيب بوكيلي، وتوقعاته بشأن ترامب مع إذا سيحاول الاستمرار في رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء فترة ولايته عقب 4 سنوات، صدم شون بن، الإعلامي جيم أكوستا بالقول: "لابد من توقع أسوأ السيناريوهات بشأن ترامب، لأنه قد يحاول تدمير العالم بأسره قبل أن يتقدم في العمر".

وقال ساخرا: "لا أعتقد أن ترامب ينتمي لنوعية هؤلاء الأزواج الذين يتركون شريك حياتهم إذا اختلفوا معه وربما من أجل شخص آخر ملائم أكثر، ولكنه من نوعية هؤلاء الذين قد يقتلون شريك الحياة إذا لم يستطع الحصول عليه أو الاستمرار معه".

وتابع: "اعتقد أن أنانية دونالد ترامب تجعله يتعامل مع العالم من حوله بهذا المنطق، وهذا النوع من التدمير الذي ينتهجه لا يخرج عن كونه لعبة من ألعاب القوة، وفي ذات الوقت ينطوي على اتجاه متعمد ونية حقيقية لرسم نهايته".

وأثناء اللقاء، تطرق شون بن، للحديث عن أحدث أفلامه السينمائية "The words of war – كلمات الحرب" الذي يروي السيرة الذاتية للصحفية الروسية الراحلة آنا بوليتكوفسكايا التي عملت في مجلة "نوفايا جازيتا"، وكانت من الصحفيين القلائل الذين واصلوا تغطية الحرب في الشيشان وانتهاكات حقوق الإنسان في ظل رئاسة فلاديمير بوتين وتم مقتلها عام 2006.

واستغل "بن"، قصة الفيلم الحساسة للتحذير أثناء لقاءه، بالقول: "نحن نتجرع في بلدنا الآن ما مر به الروس من قبل".