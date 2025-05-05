رئيس الوزراء السابق هان يقترح عقد لقاء مع مرشح حزب سلطة الشعب للرئاسة كيم اليوم

قال مساعدو رئيس الوزراء الكوري الجنوبي السابق، هان دوك-سو، الذي أعلن ترشحه للرئاسة الأسبوع الماضي، إن "هان" اقترح عقد لقاء اليوم الاثنين مع مرشح حزب "سلطة الشعب" للرئاسة، كيم مون-سو، وسط تكهنات بأنهما قد يناقشان توحيد ترشيحهما للانتخابات الرئاسية المقررة في 3 يونيو المقبل.

وذكر المساعدون أن هان قدم الاقتراح خلال لقاء قصير بينهما أثناء مراسم عيد ميلاد بوذا في معبد جوجيه بوسط سول، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأكد جانب كيم لقاءهما لكنه أشار إلى أنهما ناقشا ببساطة مسألة "اللقاء قريبا" دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وفي حال تم عقد اللقاء بالفعل، فمن المتوقع أن يبحث الاثنان سبل توحيد ترشيحهما لكسب دعم أوسع من الكتلة المحافظة.

وقد فاز كيم، وزير العمل السابق، بترشيح حزب سلطة الشعب للرئاسة أمس الأول السبت، في خطوة من المتوقع أن تواجه تحديات صعبة أمام مرشح الحزب الديمقراطي لي جيه-ميونج، الذي يحافظ على تقدم كبير في استطلاعات الرأي.

ويعد هان من أبرز المرشحين المفضلين لدى المحافظين لمنافسة لي جيه-ميونج.

وأعلن حزب سلطة الشعب أمس الأحد أنه سيطلق هيئة خاصة لدفع جهود توحيد ترشيحي كيم وهان، بينما صرح فريق هان أنه سيترك لحزب سلطة الشعب تحديد شروط هذا الاندماج.

ووفقا لاستطلاع أجرته وكالة "ريال متر" ونُشر اليوم الاثنين، اختار 30% من المستجيبين هان كأنسب مرشح موحد للكتلة المحافظة، مقارنة بـ 9ر21% حصل عليها كيم.