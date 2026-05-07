توروب: أتمنى أن يكون الفوز على الزمالك وإنبي بداية فترة مليئة بالانتصارات

تحدث الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، عن تألق الثنائي حسين الشحات وأشرف بن شرقي، لاعبي الفريق، بعد الفوز على إنبي والتسجيل للمباراة الثانية على التوالي، بعد مواجهة القمة.

وحقق النادي الأهلي انتصارًا كبيرًا على حساب ضيفه نادي إنبي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة وقبل الأخيرة من مجموعة حسم اللقب في الدور الثاني من البطولة.

وقال ييس توروب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة: «أبارك لجماهيرنا العظيمة على الفوز للمرة الثانية على التوالي بثلاثية دون رد، الجماهير ساندتنا بحرارة كبيرة، وكانت تستحق هذا الانتصار، وأهدي لهم الفوز».

وأضاف: «أتمنى أن تكون هذه بداية فترة جديدة مليئة بالانتصارات، وأعلم أن الجماهير مرت بفترة صعبة بسبب غياب الفوز، ولذلك أعتذر لهم، أتفق أننا قبل المباراتين الماضيتين لم نكن في أفضل حالاتنا».

وأوضح: «لماذا لا يتم الحديث عن حسين الشحات واستمراره في المشاركة، وليس فقط عن بن شرقي؟ أعتقد أنها ليست المرة الأولى التي يشارك كرأس حربة، فقد فعلنا ذلك أمام الترجي، لكن خطأ بسيطًا تسبب في استقبال هدف، وهو ما أثر نفسيا على بن شرقي».

وأتم: «تحدثت مع بن شرقي من قبل، لأنه لم يكن بنفس مستواه الذي ظهر به في السوبر أمام الزمالك، لذلك أنا سعيد بعودته لمستواه مرة أخرى».

في سياق متصل تعادل سيراميكا أمام بيراميدز بنتيجة 1-1 في ملعب هيئة قناة السويس، فيما فاز الزمالك على سموحة بنتيجة 0-1، في ملعب برج العرب.

وبهذه النتائج، يستمر نادي الزمالك في صدارة جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطتين أمام بيراميدز الوصيف برصيد 51، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.