في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية، قادت الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، فريق التدخل السريع المحلي في حملة مسح ميداني موسعة امتدت من منطقة المنشية حتى لوران بطريق الكورنيش.

واستهدفت الحملة أمس ، رصد حالات الكبار والأطفال بلا مأوى والتعامل الفوري معها، حيث جرى تقديم الدعم اللازم للحالات التي تم الوصول إليها، وتوزيع بطاطين على المستحقين، إلى جانب التعامل مع بعض الحالات غير المستجيبة لبرامج الإيداع بدور الرعاية، بما يضمن توفير الحماية والرعاية المناسبة لهم.

كما تم توجيه عدد من الحالات المستحقة للاستفادة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج الأوراق الثبوتية لبعض الحالات، بهدف دمجهم في منظومة الحماية الاجتماعية والخدمات الحكومية.

وفي سياق متصل، جرى التعامل مع عدد من المخالفات السلوكية في بعض مناطق العمل الميداني، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على النظام العام وسلامة المواطنين أثناء تنفيذ الحملة.

وأكدت هالة عبد الرزاق جودة أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا في أماكن تواجدهم، وتقديم تدخلات سريعة وفعّالة تحفظ كرامتهم وتكفل لهم الرعاية اللازمة.