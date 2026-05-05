باكستان تطالب بالهدوء بعد تجدد التوترات بين إيران وأمريكا

طالبت باكستان بضبط النفس في أعقاب تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، كما أدانت هجمات طهران على الإمارات العربية المتحدة، وحثت على الحفاظ على وقف إطلاق النار الهش.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الثلاثاء إن باكستان" تدين بشدة الهجمات الصاورخية وبالطائرات المسيرة على البنية التحتية المدنية " في الإمارات العربية المتحدة، وأعرب عن " كامل تضامنه" مع قيادتها وشعبها.

وكتب في منشور على منصة " اكس" " من الضروري أن يتم الحفاظ على وقف إطلاق النار واحترامه،من أجل السماح بمساحة دبلوماسية ضرورية للحوار مما يؤدي إلى سلام واستقرار دائمين في المنطقة".