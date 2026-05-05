العربي الناصري بالمنيا يحتفل بعيد العمال بندوة تثقيفية لدعم حقوق العمال والفلاحين

نظم حزب العربي الناصري بمحافظة المنيا، مساء اليوم، ندوة تثقيفية بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، وذلك في إطار حرص الحزب على تعزيز الوعي بالقضايا العمالية وتسليط الضوء على دور العمال في بناء المجتمع ودفع عجلة التنمية.

وشهدت الندوة حضور نخبة من الأكاديميين والمهتمين بالشأن العام، حيث حاضر فيها الدكتور محمد البدري نبيه، أستاذ الجغرافيا بجامعة المنيا، والدكتور إيهاب أحمد، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إلى جانب ناصر جمال، الناشط السياسي، الذين تناولوا خلال كلماتهم أهمية العمل كقيمة إنسانية ووطنية، وضرورة تكاتف الجهود لدعم حقوق العمال وتحسين أوضاعهم.

وافتتح الندوة علي عبد المنعم، الأمين العام للحزب بالمنيا، بكلمة رحّب خلالها بالحضور، موجّهًا التحية لكل عامل مصري، مؤكدًا أن العمال هم الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية، وأن الحزب يضع القضايا العمالية على رأس أولوياته.

وأضاف أمين عام الحزب أن حزب العربي الناصري يواصل جهوده في الدفاع عن حقوق العمال والفلاحين، مشددًا على أن القضية العمالية ستظل نضالًا مستمرًا يتطلب تضافر جميع القوى الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.

واختُتمت الندوة، التي أدارها محمد عبد المنعم، بالتأكيد على أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التوعوية التي تسهم في رفع الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج، بما يحقق صالح الوطن والمواطن.