توقف عملية انتشال جثث المتسلقين الذين فقدوا في قمة بالهيمالايا

قال مسؤولون بولاية اوتاراخاند الهندية اليوم الأربعاء إن محاولة إنزال جوي لفريق إغاثة على قمة بالهيمالايا لاستعادة جثث خمسة متسلقين لم تكلل بالنجاح .

وقال المسؤول الإداري فيجاي كومار "هناك مشاكل فنية، تم وقف محاولة إنزال فريق الإغاثة حاليا".

ويشار إلى أن جهود البحث بدأت السبت الماضي بعد فقدان فريق مؤلف من ثمانية متسلقين، كانوا يحاولون تسلق قمة ناندا ديفي، ثاني أعلى قمة في الهند.

وتمكن الطيارون، الذين كانوا يقومون بطلعات جوية بالمروحيات، من رصد خمس جثث. ولم يتم بعد العثور على آثر للجثث الثلاث الأخرى.

ويشار إلى أن الفريق المفقود يضم أربعة بريطانيين وأمريكيين اثنين واستراليا وهنديا .