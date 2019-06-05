إسرائيل تودع السيدة الأولى نحاما ريفلين

أعرب مواطنون إسرائيليون عن تعازيهم في وفاة السيدة الأولى نحاما ريفلين، اليوم الأربعاء، التي فارقت الحياة أمس.

وتوفيت نحاما عشية عيد ميلادها الـ74 بعد معاناة بسبب التليف الرئوي لأعوام، وتم نقل تابوت الفقيدة ملفوفا بعلم إسرائيل بعد ظهر اليوم إلى مسرح القدس حيث أعرب المواطنون عن تعازيهم.

ومن المقرر أن يتوجه الموكب الجنائزي في وقت لاحق إلى موقع مراسم الدفن في جبل هرتزل بالقدس، حيث تقع مقبرة إسرائيل الوطنية.

وقال متحدث باسم الرئيس رؤوفين ريفلين في بيان إنه بناء على طلب عائلة ريفلين "وعلامة على تقديرها العميق لما أظهره بعض المواطنين من قلق خلال مرضها" تمت دعوة المواطنين إلى حضور مراسم الدفن أيضا.

وعانت نحاما ريفلين تعاني من التليف الرئوي وكانت تحتاج إلى أنبوبة أكسجين محمولة باستمرار حتى أثناء الاحتفالات الرسمية التي حضرتها مع زوجها.

وأعرب زعماء العالم، وبينهم الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب، والألماني فرانك فالتر شتاينماير، عن تعازيهم في وفاة ريفلين.

وكتب ترامب عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أبعث أنا وميلانيا بخالص تعازينا إلى الرئيس رؤوفين ريفلين وإلى إسرائيل في وفاة السيدة نحاما ريفلين".