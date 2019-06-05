يحيي الفنان تامر عاشور، حفلا غنائيا، يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو الجاري، ضمن فاعليات المهرجان الصيفي، بالمسرح الممكشوف بدار الأوبرا المصرية، والذي تبدأ فاعلياته من 12 وحتى 20 يونيو الجاري.

ومن المقرر أن يقدم عاشور عددا من أشهر أغنياته منها "بيت كبير"، "قالولي نسيك"، "عشت معاك حكايات"، بالإضافة لأغنيات ألبومه الأخير"أيام"، الذي طرحه مارس الماضى ويضم 12 أغنية هى "أيام"، "حبيبي أنت حبيبي"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكاية"، "متختلفيش"، "في بالي"، "بقالي زمان"، "سلام"، "مرة"، و"خلصانة".