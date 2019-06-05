نعى الفنان محمود البزاوي، نجم المسرح الكوميدي محمد نجم، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 75 عامًا.

وقال في تدوينة عبرر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مساء الأربعاء، «وداعًا بنجم نجوم المسرح الكوميدي في مصر وصاحب واحد من أشهر الافيهات في تاريخ المسرح "شفيق يا راجل"».

وأشاد بالتاريخ الفني للفقيد، قائلًا: «تاريخك كبير ورصيدك مشرف وستبقى دائما محمد نجم».

وتوفي الفنان الكوميدي محمد نجم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، في أحد المستشفيات بحي المهندسين في القاهرة، إثر إصابته بجلطة دماغية، عن عمر يناهز 75 عامًا.