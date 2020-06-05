تقرير يكشف موعد عودة ميسي من الإصابة

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كشف تقرير صحفي إسباني، موعد عودة ليونيل ميسي قائد برشلونة إلى التدريبات الجماعية بعدما تعرض لإصابة عضلية اليوم الجمعة.

ووفقا لصحيفة «سبورت» الإسبانية فإن ميسي سيحصل على الضوء الأخضر للعودة إلى التدريبات الإثنين المقبل.

وأضافت الصحيفة أن مباراة برشلونة الأولى بعد 8 أيام أمام مايوركا لذا فإن ميسي لديه الوقت الكافي للتدرب في صالة الألعاب الرياضية خاصة على مستوى التدريبات العضلية قبل العودة للتدريبات الإثنين المقبل.

وتابعت أن النجم الأرجنتيني لا يعاني من إصابة كبيرة لذا فإن عودته للتدريبات ومشاركته في أولى مباريات برشلونة بعد عودة الدوري مؤكدة.

وكان برشلونة قد أعلن اليوم الجمعة أن ميسي يعاني من إصابة عضلية خفيفة في فخذه اليمن مشيرًا إلى أنه يقوم بتمارين محددة لتجنب المخاطر.