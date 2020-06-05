طاهي صاحب مبادرة لتوصيل الطعام لمصابي كورونا في المنازل: أقدم العمل بشكل مجاني

قال الطاهي أحمد البرديسي، صاحب مبادرة لتوصيل الطعام لمصابي كورونا في المنازل، إنه قرر طهي الوجبات وتوصيلها إلى المصابين في المنازل، بعدما قرأ تعليقات المصابين على مواقع التواصل الاجتماعي وما يشعرون به من «نبذ» من المجتمع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الخميس، أن عمال التوصيل المنزلي للمطاعم يرفضون الذهاب إلى المصابين المعزولين منزليًا؛ خوفًا من الإصابة، لافتًا إلى أنه احترم إفصاح الشخص عن إصابته بالمرض.

ولفت إلى أنه قرر التبرع بمعداته، والطبخ وتجهيز الوجبات وتوصيلها إلى المنازل بشكل مجاني؛ حتى يشعر المصابون بطاقة إيجابية، مشيرًا إلى أن عمال التوصيل المنزلي الذين يتعاونون معه يتركون الوجبات عند باب المنزل دون الالتقاء بالمصابين.

وأشار إلى أنه جهز اليوم 30 وجبة تتكون من فراخ مسلوقة وأرز، و30 طبق فاكهة به خوخ وموز وفواكه أخرى للتوزيع، معربًا عن سعادته بتشجيع زوجته وأهله وأهالي المنطقة له.

وذكر أنه تلقى دعمًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن طلب المواطنين في المحافظات الأخرى الانضمام للمبادرة، متابعًا أنه نصح الأشخاص في المحافظات الأخرى بتطبيق المبادرة في أماكنهم؛ بسبب الإجراءات الاحترازية.