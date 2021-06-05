رئيس منيا القمح يوضح حقيقة إلقاء تمثال الشهيد أحمد منسي في الشارع

أكد المهندس محمد عبدالوهاب، رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالشرقية، أنه لم يتم التخلص من تمثال الشهيد أحمد منسي وإلقائه في الطريق العام، موضحًا أن التمثال موجود حاليًا لدى أحد الفنانين لترميمه.

وأوضح رئيس منيا القمح، في تصريحات خاصة، أن الفنان يقوم حاليًا بترميم التمثال وإعادة دهانه تمهيدًا لإعادة وضعه في الميدان الذي يحمل اسمه ببندر المدينة.

وأردف رئيس مركز ومدينة منيا القمح، أن الفنان الذي يقوم على ترميم التمثال كان يضعه خارج ورشته، فيما التقط أحد المارة للصورة التي أحدثت جدلًا، قبل أن يشير إلى أنه لم يتم إلقاء التمثال في الشارع أو التخلص منه، وأنه حاليًا يخضع لأعمال الترميم الخاصة.