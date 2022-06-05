مجلس جامعة بني سويف يوافق على إنشاء وحدة المعلوماتية الحيوية بكلية الزراعة

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بجلسته رقم ٢٠٩، على مقترح قسم الوراثة بكلية الزراعة على إنشاء وحدة ذات طابع خاص تتبع القسم تحت مسمى وحدة المعلوماتية الحيوية وقاعدة البيانات البيولوجية، وذلك تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جاء ذلك بحضور عمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأوضح الدكتور منصور، أن هذه الوحدة تهتم بإجراء البحوث وتنظيم الدورات التدريبية في مجال المعلوماتية الحيوية والبيولوجية الكمية، واستخدام وتحليل البيانات البيولوجية ومجلات الإحصاء البيولوجي، كما تستهدف الوحدة إنشاء قاعدة بيانات بيولوجية لجميع مجالات علوم البيولوجي يستفيد منها أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلبة الدراسات العليا بكليات الزراعة، والطب البيطري، والعلوم، والصيدلة، والطب البشري، والتربية بيولوجي، والحاسبات برنامج المعلوماتية الطبية، كما تخدم المجتمع المدني بمحافظة بني سويف من خلال توفير البيانات وتحليل النتائج البيولوجية.