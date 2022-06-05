النمسا تدعو لمنح أوكرانيا عضوية مبدئية في الاتحاد الأوروبي

دعا المستشار النمساوي كارل نهامر، اليوم الأحد، إلى منح أوكرانيا ومولدوفا «عضوية مبدئية» في الاتحاد الأوروبي، قبل منحهما العضوية الكاملة.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، مساء الأحد، صرح المستشار النمساوي بأن العضوية المبدئية، تسمح لتلك الدول بالاستفادة من المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، واتفاقية التجارة الحرة الأوروبية (EFTA).

وقال «نهامر»، في بيان صادر عن مكتب المستشار، اليوم الأحد: «نحن متحدون حول نفس الهدف، كلنا نريد أوكرانيا قوية ومستقلة وناجحة اقتصاديا، وكييف تقاتل حاليًا من أجل تحقيق بقائها السياسي والإقليمي».

وأشار إلى أن جميع جهود الاتحاد الأوروبي تهدف في المقام الأول إلى إنهاء «الحرب العدوانية الروسية»، معقبًا: «في مثل هذه المرحلة، لا يمكن أن يكون الانضمام السريع الكامل لأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قضية ملحة على أي حال».

وتابع: «يجب أن نخلق فضاءً تحضيريًا أوروبيًا، قبل الانضمام بشكل كامل للاتحاد، الأمر الذي يعزز التعاون مع الاتحاد الأوروبي خطوة بخطوة، والتكيف بشكل أفضل مع المعايير الأوروبية».

ولفت إلى أن النمسا اتبعت مسارًا مشابهًا لعقود مع اتفاقيات التجارة الحرة الأوروبية، قبل أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي في عام 1995.

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، قد قال الشهر الماضي إن «بلاده سئمت من الحلول الخاصة والنماذج المنفصلة لدمجها في الاتحاد الأوروبي»، مشددًا على أنها ترغب في «العضوية الكاملة» بالاتحاد.

وأوضح المستشار النمساوي، أنه يدعم فكرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بإنشاء نوع جديد من المجتمع الأوروبي السياسي، من الدول التي تطمح للانضمام إلى الكتلة، أو ترغب في توثيق العلاقات والالتزام بقيم الاتحاد الأوروبي.