اختتام أعمال قافلة طبية بيطرية في إسنا

شهدت محافظة الأقصر اليوم /السبت/ اختتام أعمال القافلة البيطرية العلاجية والإرشادية بمقر العمدة ضياء البيتي بقرية العضايمة بمركز إسنا والتى انطلقت وفقاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، ومصطفى ألهم محافظ الأقصر وتحت إشراف دكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر.

وقال الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، في تصريحات صحفية، إنه تم فحص وعلاج تناسلي وسونار لــ ٨٩ حيوانا وتقديم العلاج الباطني والتهاب الضرع لــ ٢٠٦ حيوانات وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية لــ ١٨٩ حيوانا وإجراء ١٥عملية جراحية وتحصين ٢٥٩حيوانا تحصينات غير سيادية، ليصبح إجمالي الحيوانات التي تم تقديم الخدمة المجانية لها ٨٦٠ حيوانا.

وأوضح أن القافلة أنهت أعمالها أمس الجمعة، وكان قد بدأت يوم الأربعاء الماضية في ثلاث قرى هى البغدادي مركز البياضية والقلاعية مركز أرمنت والعضايمة مركز إسنا برئاسة الدكتور نادر رشاد رئيس القافلة والدكتور رشاد عثمان أستاذ الأمراض التناسلية والدكتور محمد زينهم أستاذ السونار والدكتور َمحمد رجائي أستاذ التناسليات وبالاشتراك مع الأطباء البيطريين بإدارة اسنا البيطرية ومعهد بحوث صحة الحيوان بالأقصر والنقابة الفرعية بالأقصر وجمعية مستشفى بروك الخيري للخدمات البيطرية و معهد بحوث التناسليات.