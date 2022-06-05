ضبط متهم بالتعدي على طفلة جنسيا تحت تهديد السلاح بالمنوفية أثناء عودتها من حفظ القرآن

شهدت قرية الانجب بمركز أشمون في محافظة المنوفية، حادثا مأساويا؛ عقب تعدٍ عاطل على طفلة أثناء عودتها من حفظ القرآن بالكتاب تحت تهديد السلاح.

وتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة أشمون بتلقيه بلاغا من "هـ.ع" بإدارة التعاون الزراعي بأشمون بقيام مسجل خطر بالاعتداء على نجلته التي تبلغ من العمر 14 عاما في الصف الثاني الإعدادي.

وأكد والد الطفلة المغتصبة، أنه في أثناء عودتها من الكتاب لحفظ القرآن الكريم كتم مسجل خطر من القرية أنفاسها وسحبها إلى منزله تحت تهديد السلاح الأبيض، واعتدى عليها واغتصبها.

ولفت إلى عمل تقرير طبي وتحويل ابنته للطب الشرعي الذي كشف عن تعرضها للاعتداء الجنسي، وتم ضبط المتهم، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبه عليه.

وذكر أن ابنته حافظة لكتاب الله وما حدث لها جريمة لا تُنسى، حيث أصيبت طفلته بحالة نفسية سيئة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.