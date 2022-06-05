مصطفى محمد يقص شريط أهداف الفراعنة في تصفيات أمم إفريقيا

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افتتح مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر، شريط أهداف الفراعنة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية أمام غينيا.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الغيني على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وسجل مصطفى محمد هدف منتخبنا الوطني في الدقيقة 87 بعد تسديدة قوية اصطدمت بالمدافع وتدخل الشباك.

ويتطلع ايهاب جلال، مدرب المنتخب، لكتابة حقبة جديدة مع الفراعنة خاصة بعدما وصل المنتخب إلى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة وخرج من السنغال.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة رفقة: إثيوبيا ومالاوي وغينيا.