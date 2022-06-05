الداخلية تنشئ 4 مراكز إصلاح لتنفيذ أحكام السجن المؤبد بسوهاج

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قراراً بإنشاء 4 مراكز إصلاح جغرافية بمديرية أمن سوهاج، لتنفيذ أحكام السجن المؤبد.

وينص القرار على أن ينشأ بمديرية أمن سوهاج - مراكز إصلاح جغرافية وهي: مركز الإصلاح الجغرافى بقسم شرطة جرجا، ويشمل اختصاصه دائرة قـسم شـرطة جرجا، مركز الإصلاح الجغرافى بمركز شرطة العسيرات، ويشمل اختصاصه دائرة مركز شرطة العسيرات، مركز الإصلاح الجغرافى بمركز شرطة جهينة، ويشمل اختصاصه دائرة مركز شرطة جهينة، مركز الإصلاح الجغرافى بحى الكوثر، ويشمل دائرة اختـصاصه دائـرة قـسم شرطة الكوثر.

كما ينص القرار على أن يستبدل مسمى مركز الإصلاح الجغرافى بمركز شرطة أولاد طوق شرق، المنشأ بالقرار الـوزارى رقـم ١١٣ لـسنة ١٩٦٢، ليكون (مركز الإصلاح الجغرافي بمركز شرطة دار السلام )، ويشمل دائـرة اختصاصه دائرة مركز دار السلام.

ويضيف القرار أن تُنفذ بمراكز الإصلاح الجغرافية المشار إليها من هذا القرار الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبـين ذكرهم بالمـادة رقـم (٢) من القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ فى شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى، والتي تنص على "تنفذ الأحكام الصادرة بعقوبة السجن المؤبد على الرجال في الليمان. ولا يجوز وضع القيد الحديدي في قدمي المحكوم عليه داخل الليمان أو خارجه إلا إذا خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة، وذلك بناءً على أمر يصدره مدير عام مصلحة السجون".

ومنذ 23 مارس الماضى غيّرت الحكومة من مسمى السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى، وذلك بموجب تعديلات أدخلها الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تنظيم السجون،

وتضمنت تلك التعديلات استبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات بقانون تنظيم السجون، كاستبدال لفظ (مركز إصلاح) محل لفظ (سجن)، و(مدير مركز الإصلاح والتأهيل) محل (مأمور السجن)، ولفظا (المشرفين) و(المشرفات) محل لفظي (السجانين) و(السجانات)، ولفظا (نزيل) و(نزيلة) محل ألفاظ (سجين ومسجون وسجينة ومسجونة).