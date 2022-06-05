ميقاتي: إسرائيل تحاول فرض أمر واقع في المنطقة البحرية المتنازعة عليها مع لبنان

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان، نجيب ميقاتي، اليوم الأحد، إن «إسرائيل تحاول افتعال أزمة جديدة، من خلال التعدي على ثروة لبنان المائية، وفرض أمر واقع في المنطقة البحرية المتنازع عليها».

وأضاف خلال تصريحات، نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، عن بيروت تتمسك بحقوقها في المنطقة الحبرية المتنازع عليها، منوهًا إلى أن «المحاولات الإسرائيلية أمر في منتهى الخطورة، ومن شأنه إحداث توترات لا أحد يمكنه التكهن بتداعياتها».

وتابع: «من هذا المنطلق نحذر من تداعيات أي خطوة ناقصة، قبل استكمال مهمة الوسيط الأمريكي، التي بات استئنافها أكثر من ضرورة ملحة».

ودعا «الأمم المتحدة وجميع المعنيين إلى تدارك الوضع وإلزام إسرائيل بوقف استفزازاتها»، مختتمًا: «الحل بعودة التفاوض على قاعدة عدم التنازل عن حقوق لبنان الكاملة في ثرواته ومياهه».