 ميقاتي: إسرائيل تحاول فرض أمر واقع في المنطقة البحرية المتنازعة عليها مع لبنان - بوابة الشروق
الأحد 5 يونيو 2022 2:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟
النتـائـج تصويت

ميقاتي: إسرائيل تحاول فرض أمر واقع في المنطقة البحرية المتنازعة عليها مع لبنان

هديل هلال
نشر في: الأحد 5 يونيو 2022 - 2:16 م | آخر تحديث: الأحد 5 يونيو 2022 - 2:16 م

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان، نجيب ميقاتي، اليوم الأحد، إن «إسرائيل تحاول افتعال أزمة جديدة، من خلال التعدي على ثروة لبنان المائية، وفرض أمر واقع في المنطقة البحرية المتنازع عليها».

وأضاف خلال تصريحات، نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، عن بيروت تتمسك بحقوقها في المنطقة الحبرية المتنازع عليها، منوهًا إلى أن «المحاولات الإسرائيلية أمر في منتهى الخطورة، ومن شأنه إحداث توترات لا أحد يمكنه التكهن بتداعياتها».

وتابع: «من هذا المنطلق نحذر من تداعيات أي خطوة ناقصة، قبل استكمال مهمة الوسيط الأمريكي، التي بات استئنافها أكثر من ضرورة ملحة».

ودعا «الأمم المتحدة وجميع المعنيين إلى تدارك الوضع وإلزام إسرائيل بوقف استفزازاتها»، مختتمًا: «الحل بعودة التفاوض على قاعدة عدم التنازل عن حقوق لبنان الكاملة في ثرواته ومياهه».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك