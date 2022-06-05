شفيونتيك في قمة السعادة بعد حضور ليفاندوفسكي نهائي رولان جاروس

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أكدت نجمة التنس البولندية إيجا شفيونتيك أنها لم تصدق نفسها عندما شاهدت مواطنها روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم جالسا في المدرجات خلال المباراة النهائية لبطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) أمس السبت.

وتابع ليفاندوفسكي مواطنته شفيونتيك /21 عاما/ وهي تفوز على الأمريكية كوكو جاوف في طريقها لحصد ثاني ألقابها في ثاني بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى.

وقالت شفيونتيك المصنفة الأولى على العالم "أشعر بسعادة غامرة، إنه نجم النجوم في بلادنا لسنوات عديدة".

وأضافت "بصراحة من الصعب تصديق أنه جاء خصيصا لمشاهدتي... لا أعرف ما إذا كان من عشاق التنس".

وأشارت "لكني أتمنى أن يكون قد حظي بالمتعة وأن يعود".

وبدا ليفاندوفسكي سعيدا للغاية وقدم التهنئة لشفيونتيك بعد الفوز، حيث قال "سعيد للغاية بمتابعة المباراة، أحب التنس ، كنت غالبا ما أمارس اللعبة أثناء طفولتي".

وأعرب ليفاندوفسكي عن أمله في خوض حصة تدريبية مع شفيونتيك التي تعتبر أفضل لاعبة في العالم حاليا، مضيفا "سيكون ذلك رائعا".