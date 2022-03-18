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كييف تتعرض لأسوأ هجوم صاروخي منذ أسابيع

(د ب أ)
نشر في: الأحد 5 يونيو 2022 - 10:43 ص | آخر تحديث: الأحد 5 يونيو 2022 - 10:43 ص

أعلنت الأركان العامة الأوكرانية أن روسيا أطلقت مجددا صواريخ على كييف وإحدى ضواحي العاصمة الأوكرانية صباح اليوم الأحد.

وأعلنت القيادة العسكرية في كييف أن الصواريخ أصابت البنية التحتية العسكرية والمدنية. ويعد هذا الهجوم هو الأسوأ الذي تتعرض له المنطقة منذ عدة أسابيع.

كما أعلن عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، عن الضربات الصاروخية عبر قناته على تليجرام.

وقال إن الهجمات أيضا أضرت بمنطقة دارنيتسكي جنوب شرقي كييف ومنطقة دنيبروفسكي غربي العاصمة.

وأضاف كليتشكو، أنه لم ترد أي تقارير بعد عن سقوط قتلى، لكن شخصا واحدا يتلقى العلاج في المستشفى بعد إصابته.

وأفاد بأن هناك قوات طوارئ في المواقع المتضررة.

وذكرت السلطات أن الصواريخ أصابت أيضا ضاحية بروفاري، التي تعرضت للقصف بشكل متكرر منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.

ولم يتضح بعد مدى الأضرار التي لحقت بها.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو للنيران وسحب الدخان على مواقع التواصل الاجتماعي. ويتضح صوت القصف في كثير منها.

وانطلقت صباح اليوم صافرات الإنذار من الغارات الجوية.

وتصدر التعليمات بانتظام للسكان في هذه الحالات بالاحتماء في أماكن آمنة.


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