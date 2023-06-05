وزيرا خارجية إيران وتركيا يؤكدان ضرورة تطوير العلاقات بين بلديهما

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عبر وزيرا الخارجية الإيراني والتركي، عن أملهما في أن يستمر التعاون الوثيق بين البلدين وأن يشهد نموا في المرحلة الجديدة.

يأتي ذلك في اتصال هاتفي مساء أمس الأحد، هنأ خلاله الوزير الإيراني حسين أمير عبداللهيان نظيره التركي الجديد هاكان فيدان بتوليه منصبه، حسبما ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" اليوم الاثنين.

ودعا عبداللهيان نظيره التركي إلى زيارة طهران، مؤكدا ضرورة الإسراع ببرنامج توسيع العلاقات الثنائية.

كما اعتبر تعاون البلدين في القضايا الإقليمية مهما ومثمرا، مشددا على ضرورة تفعيل الآليات الإقليمية.

وعبر فيدان عن استعداده للمساعدة في تطوير العلاقات بين البلدين في الفترة المقبلة.

وتم تعيين رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان وزيرا للخارجية، خلفا لمولود تشاووش أوغلو، في التشكيلة الحكومية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس رجب طيب أردوغان عقب أدائه اليمين الدستورية السبت الماضي إثر فوزه بالانتخابات الرئاسية لفترة ثالثة.