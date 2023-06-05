الأهلي بعد مباراة الوداد: الجماهير هي من تعطينا طاقة الأمل

رفض محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي حالة الإحباط التي سيطرت على قطاع من جماهير الأحمر، بعد الفوز بهدفين مقابل هدف على الوداد البيضاوي المغربي.

وكتب الدماطي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "من الممكن أن أكون أكثر شخص متشائم، ودائما أفترض الاحتمال الأسوأ بشكل عام في كل شيء".

وأضاف: "لكن في الوقت الحالي ما هي الاستفادة من تصدير حالة الاحباط الموجودة، فلنصبر أسبوع واحد فقط وبإذن الله وبعدها فليحدث ما يحدث".

وتابع: "جمهور الأهلي هو من يمنح طاقة أمل للمنظومة، وكلمة المستحيل ليس أهلاويًا من موروثات النادي.. (عند اول اختبار هنرمي الفوطة ونقول لا مستحيل؟) ".

وكان الأهلي قد فاز على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت أمس الأحد على إستاد القاهرة، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي قد حرص على الاجتماع بلاعبي الفريق في غرف خلع الملابس، عقب نهاية مباراة الوداد البيضاوي المغربي، وذلك ملاحظته لعلامات الغضب والاستياء على ملامح اللاعبين، إثر النتيجة غير الجيدة التي تحققت في إستاد القاهرة.

وأشار المدرب السويسري مارسيل كولر إلى أن نتيجة مباراة الذهاب ستحفظ للفريق حظوظه في التتويج باللقب من المغرب، رافضًا روح الاستسلام التي ظهرت على وجوه اللاعبين، عقب نهاية مباراة الذهاب.