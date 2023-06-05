تحدث مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عن القرارت التحكيمية لحكم مباراة فريقه أمام الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتصر الأهلي بلقاء الذهاب على الوداد بهدفين مقابل هدف في مباراة شهدت جدلا تحكيميا كبيرا.

وقال كولر على المؤتمر الصحفي:"سعداء بالفوز اليوم لكن أنا في قمة الغضب من قرارات التحكيم اتفرجت على كل اللقطات وأول شيء لدينا ضربة جزاء واضحة والمدافع دهس قدم مهاجمنا وتقنية الفيديو لم تفعل أي شيء، وفي حالة آخرى طرد مباشر لم يحتسب في أي كوكب في الكوكب والقارة هي طرد، لاعبنا متجه نحو انفراد أمور تجعل الفرد يخرج عن شعوره".

وأضاف:" أين مراجعة تقنية الفيديو، ومراجعة كل الحالات، هذه أمور من العيب أن تحدث وتخرج الفرد عن شعوره".