الدفاع الروسية: إحباط محاولة اختراق مجموعة تخريبية أوكرانية على الحدود الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إحباط الجيش الروسي وقوات الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي محاولة مجموعة أوكرانية اختراق منطقة بيلجورود الروسية جنوب غربي البلاد.

وأشارت الدفاع الروسية في بيان -نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى أنه "في 4 يونيو الجاري، كشفت وحدات حماية الحدود بالمنطقة العسكرية الغربية ودائرة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي محاولة مجموعة أوكرانية عبور النهر بالقرب من مستوطنة نوفايا تافولجانكا في بيلجورود، لكن بعد إطلاق قصفا مدفعيا عليهم أُجبروا على التراجع عن محاولة الاختراق".

وكان حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن مجموعات استطلاع تخريبية تسللت إلى قرية نوفايا تافولجانكا في بيلجورود المتاخمة لأوكرانيا.

وقال جلادكوف في تصريحات - نقلتها وكالة "تاس"- إن القوات الأوكرانية قصفت المنطقة في وقت سابق ما أسفر عن اندلاع حرائق بالقرب من سوق وفي أحياء سكنية وبالقرب من مخزن حبوب.