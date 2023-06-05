السعودية وأمريكا تدعوان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق على وقف إطلاق نار جديد

أكدت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تمسكهما بالتزامهما تجاه شعب السودان، وتدعوان الطرفين إلى اتفاق على وقف إطلاق نار جديد، وتنفيذه بشكلٍ فعال بهدف بناء وقف دائم للعمليات العسكرية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن البيان الصادر عن السعودية وأمريكا أشار إلى أن وفدي القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع لا زالا موجودين في مدينة جدة، رغم تعليق المحادثات وانتهاء وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام ( 3 يونيو الجاري).

وأضاف البيان أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية حريصتان على استمرار المحادثات مع وفدي التفاوض، حيث تركزت المحادثات على سبل تسهيل المساعدات الإنسانية والتوصل إلى اتفاق بشأن خطوات على المدى القريب ينبغي على الطرفين اتخاذها قبل استئناف محادثات جدة.

ودعا البيان الطرفان بأنه يجب عليهما تنفيذ التزاماتهما بموجب إعلان جدة (11 مايو) للالتزام بحماية المدنيين في السودان.