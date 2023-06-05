مدير العمل الدولية يدعو إلى تحالف عالمي لمواجهة تحديات عالم العمل

شارك وفد مصر الثلاثي برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، المكون من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، صباح اليوم الاثنين، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية، والمنعقد خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيو الجاري، بحضور 5000 مندوب عن أطراف العمل الثلاثة، من 187 دولة حول العالم.

ويلقي وزير العمل حسن شحاتة، كلمة مصر أمام المؤتمر يوم الأربعاء المقبل، لعرض تجربة مصر الرائدة في تعزيز علاقات العمل وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية، ولم تدرج منظمة العمل الدولي في هذا المؤتمر اسم مصر على قائمة الملاحظات المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء في ملف العمل.

واستعرض المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت ف. هونغبو، التحديات التي تواجه عمل العمل اليوم، ودعا لتشكيل تحالف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية، وتحدث المدير العام عن تلك التحديات التي تواجه العدالة الاجتماعية حول العالم.

وقال إن هناك 685 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع معظمهم من إفريقيا، وأن 160 مليون طفل عامل، و207 ملايين شخص عاطل، و4 مليارات شخص ليس لديهم حماية اجتماعية، داعيا إلى أهمية تشكيل تحالف عالمي لمواجهة تلك التحديات التي تواجه عالم العمل.

وناشد بلدان العالم إلى توفير الحماية الاجتماعية والعمل اللائق.

وعرض رئيس المؤتمر القطري علي المري، في كلمته رؤيته بشأن البنود المعروضة على المؤتمر خلال فترة الانعقاد، خاصة التحديات التي تواجه عالم العمل، وأيضا ملف التلمذة الصناعية، ومناقشات بشأن حماية العمال وتوفير بيئة عمل لائقة وصحية وأهمية الاهتمام بملفات التدريب المهني، وحماية العمال غير المنتظمين.

ويناقش ممثلو أطراف العمل الثلاثة حول العالم جدول أعمال يتضمن مناقشة بنود أساسية منها: مناقشة تقرير المدير العام بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية، وتقرير عن أوضاع عمال الأراضي العربية المحتلة، وتقارير عن التلمذة الصناعية، والمساواة بين الجنسين، والحماية الاجتماعية للعمال، وسبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع.