الكنيست يصادق على مشروع قانون يمنع الدول من فتح بعثات دبلوماسية للفلسطينيين بالقدس

صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يمنع الدول من فتح بعثات دبلوماسية للفلسطينيين بالقدس.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال، عن مراسلها القول، إن «الكنيست صادق في قراءة أولية على مشروع قانون قدمه العضوان عن حزب الليكود زئيف إلكين، ودان إيلوز، يمنع الدول الأجنبية من فتح قنصليات وسفارات للفلسطينيين في القدس الشرقية».

הכנסת אישרה בקריאה טרומית הצעת חוק של זאב אלקין ודן אילוז לאסור על מדינות זרות לפתוח קונסוליות ושגרירויות לפלסטינים במזרח ירושלים — שחר גליק Shahar Glick (@glick_sh) June 5, 2024

والأسبوع الماضي، طلبت وزارة الخارجية الإسرائيلية من القنصلية الإسبانية في القدس، التوقف عن تقديم خدمات قنصلية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، اعتبارا من الأول من يونيو، بسبب اعتراف مدريد بدولة فلسطين.

وأشارت في بيان إلى أن «القنصلية الإسبانية في القدس مخولة بتقديم خدمات قنصلية لسكان المنطقة القنصلية في القدس فقط، وغير مخولة تقديم خدمات أو القيام بنشاط قنصلي لسكان المنطقة الخاضعة للسلطة الفلسطينية».

وتزامن الإجراء مع إعلان إسبانيا وإيرلندا والنرويج الاعتراف بدولة فلسطين، في قرار دخل حيز التنفيذ في 28 مايو وأثار غضب إسرائيل.

ومع إسبانيا وإيرلندا والنرويج تكون 145 دولة اعترفت بدولة فلسطين من أصل 193 أعضاء في الأمم المتحدة.