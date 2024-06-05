أستراليا تسقط دعوى قضائية ضد منصة إكس

أعلنت مفوضة السلامة الإلكترونية الأسترالية، جولي إنمان-جرانت، اليوم الأربعاء، أن هيئة مراقبة الإنترنت في أستراليا أسقطت دعوى قضائية ضد منصة التواصل الاجتماعي "إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك.

وأرادت أستراليا أن تجبر منصة "إكس" على إزالة مقطع مصور لحادث طعن وقع في كنيسة في سيدني من المنصة.

وحجبت "إكس" المنشورات في أستراليا في انتظار الطعن القانوني، قبل أن تأمر المحكمة الاتحادية المنصة بحجب المقطع المصور مؤقتا عن جميع المستخدمين على مستوى العالم.

وقالت إنمان-جرانت، في بيان، إنه تم الآن إسقاط دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية.

وأضافت إنمان-جرانت "كان هدفنا الوحيد وتركيزنا في إصدار إشعار الإزالة هو منع انتشار هذه اللقطات العنيفة للغاية على الإنترنت، مما قد يحرض على المزيد من العنف ويلحق المزيد من الضرر بالمجتمع الأسترالي. أنا أقف إلى جانب المحققين والقرارات التي اتخذتها هيئة مراقبة الإنترنت."

وقالت إنمان-جرانت إن "معظم الأستراليين يقبلون أنه لا ينبغي أن يتم بث هذا النوع من المواد المصورة عبر التلفزيون، مما يطرح سؤالا واضحا عن سبب السماح بتوزيعها والوصول إليها عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لأي شخص، بما في ذلك الأطفال."

واعتبرت القضية اختبارا لقدرة أستراليا على جعل منصات التواصل الاجتماعي تتوافق مع قوانين البلاد.

وأوضحت إنمان-جرانت أن هيئة مراقبة الإنترنت تظل ملتزمة بمحاسبة الشركات "دون خوف أو محاباة، مع ضمان امتثالها لقوانين أستراليا وإعطاء الأولوية لسلامة ورفاهية جميع الأستراليين".

وقالت مفوضة السلامة الإلكترونية الأسترالية "لن نتراجع عن هذا الالتزام."