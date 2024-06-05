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ارتفاع مبيعات السيارات في بريطانيا بنسبة 1.7% خلال الشهر الماضي

د ب ا
نشر في: الأربعاء 5 يونيو 2024 - 8:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 يونيو 2024 - 8:58 م

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء ارتفاع الطلب على السيارات في بريطانيا للشهر العشرين على التوالي، لتصل المبيعات خلال مايو الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ 2021.

وذكرت رابطة مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر1% إلى 147628 سيارة.

واستمر النمو القوي لمبيعات السيارات بالجملة وللشركات بنسبة 14% و5ر9% على الترتيب.

في المقابل استمر الأداء الضعيف للمبيعات الفردية حيث تراجعت المبيعات بنسبة 9ر12% سنويا.

وزادت المبيعات للسيارات الكهربائية بفضل نمو مبيعات السيارات الهجين بنسبة 5ر31% لتمثل 8% من إجمالي مبيعات السيارات.

وزاد الطلب على السيارات الكهربائية الهجين بنسبة 6ر9% لتصبح ثالث أكثر فئات السيارات شعبية بعد سيارات الوقود التقليدي والسيارات الكهربائية.

وزادت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية بنسبة 2ر6% سنويا، في حين ارتفعت حصتها السوقية من 9ر16% خلال أبريل إلى 6ر17% خلال مايو.


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