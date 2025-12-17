العراق يرحب بإلغاء الكونجرس الأمريكي تفويضي الحرب لعامي 1991 و2002

رحبت وزارة الخارجية العراقية، بالتصويت الذي أجراه الكونجرس الأمريكي في مجلسي النواب والشيوخ لإلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية ضد العراق الصادرين عامي 1991 و2002، واصفة القرار بالتاريخي.

وأوضحت الوزارة، أن هذا الإلغاء جاء ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي لعام 2026، معربة عن تطلعها إلى مصادقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القانون ليصبح نافذا، وفقا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

وأكدت الخارجية العراقية، في بيان لها، أن استكمال إجراءات إلغاء هذين التفويضين، اللذين يعودان لأكثر من ثلاثة عقود، يعكس تحولا في قناعات المشرعين الأمريكيين نتيجة جملة من العوامل الداخلية والخارجية.

واعتبرت أن هذه الخطوة تمثل تحولا جوهريا في الإطار القانوني الذي يحكم العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، وتمهد لمرحلة جديدة قائمة على احترام سيادة العراق، وإنهاء إرث الحروب، وتعزيز أسس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأضافت الوزارة أن القرار يحمل رسالة إيجابية إلى المجتمع الدولي مفادها أن العراق بات يتمتع ببيئة مستقرة وآمنة وجاذبة للاستثمار.

وفي الوقت نفسه، شددت الخارجية على أن إلغاء تفويضي عامي 1991 و2002 لا يؤثر على جهود مكافحة الإرهاب، موضحة أن تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2001، الصادر عقب أحداث 11 سبتمبر والمخصص لمواجهة تنظيم القاعدة والتنظيمات الإرهابية المرتبطة به، لا يزال ساريا.

وأكدت الوزارة التزام حكومة العراق بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، بما يسهم في بناء شراكة طويلة الأمد تخدم مصالح البلدين وتدعم أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.