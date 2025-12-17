منافس مصر - أنجولا تفوز على موزمبيق قبل كأس أفريقيا 2025

تغلب منتخب أنجولا على نظيره، موزمبيق، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية، التي جمعت الفريقين، في إطار الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وواجه منتخب أنجولا نظيره موزمبيق، في مباراة ودية، مساء اليوم، الأربعاء، في البرتغال، وأُقيمت خلف أبواب مغلقة، حيث تم منع حضور الجماهير، وكذلك التصوير التلفزيوني.

وتقدم منتخب أنجولا في النتيجة بهدف نظيف في الشوط الأول، سجله جيلسون دالا، قبل أن يسجل الفريق 3 أهداف في الشوط الثاني، عن طريق، وزيتو لوفومبو ودافيد كارمو وروي موديستو.

ويتواجد منتخب أنجولا في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المُقرر إقامتها في المغرب، مع منتخبات، مصر، وزيمبابوي، وجنوب أفريقيا.

وكان باتريس بوميل، المدير الفني لمنتخب أنجولا قد أعلن قائمته فريقه التي ستخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: نيبلو - هوجو ماركيز - أنطونيو دومينيك

الدفاع: روي مودستو - إيدي أفونسو - تو كارنييرو - نوريو فورتونا - بيدرو بوندو - دافيد كارمو - جوناثان بواتو - كيالوندا جاسبار - كلينتون ماتا

الوسط: بيني موكيندي - مانويل شو - فريدي - أنطونيو ماييسترو - مانويل كيليانو - ماريو بالبورديا

الهجوم: زيتو لوفومبو - مانويل بنسون - ميلسون - شيكو بانزا - جيلسون دالا - راندي نتيكا - آري بابل - كريستفاو مابولولو - مبالا نزولا - أمبروسيني زيني.