الأردن والإمارات يدينان اقتحام الأقصى والسماح بمسيرة الأعلام

أدان الأردن والإمارات، اليوم الأربعاء، الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، والسماح بـ"مسيرة الأعلام" التي نظمها مستوطنون في باب العامود بالقدس الشرقية، في الذكرى الـ57 لاحتلال المدينة عام 1967.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزيري خارجية الأردن أيمن الصفدي، ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، وفق بيان للخارجية الأردنية.

وتحت حراسة مشددة من الشرطة، توافد المشاركون في المسيرة الذين ينتمون لليمين المتطرف، من القدس الغربية ومن أنحاء أخرى من البلاد إلى ساحة باب العامود، وهم يلوحون بالأعلام الإسرائيلية، وفق مراسل الأناضول.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية نشر 3000 من عناصرها لتأمين الحماية للمسيرة التي يشارك فيها وزراء، بينهم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

وقال البيان، إن الصفدي وبن زايد أدانا "سماح الحكومة الإسرائيلية لما تسمى بمسيرة الأعلام في القدس المحتلة، وما يرافقها من عدوان على الفلسطينيين، وممارسات عنصرية متطرفة، وفرض للقيود على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، وتقييد حركة المصلين في البلدة القديمة للقدس المحتلة".

واستنكر الوزيران "استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، والتي كان آخرها اقتحام أحد الوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست ومتطرفين، اليوم، للمسجد تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي".

وشددا على "ضرورة امتثال إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها القانونية، ووقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية واللاقانونية التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين".