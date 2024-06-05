تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، وحدة الغسيل الكلوي بقرية سنديون، التابعة لمركز فوة، للاطمئنان على المرضى الموجودين بها وعددهم 73 مريضا بإجمالي 31 ماكينة غسيل كلوي.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، واللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة فوه، والمستشار مبروك حجاج، المستشار القانونى لمحافظة كفر الشيخ.

وتفقد محافظ كفر الشيخ غرفة المنطقة الرمادية، وقاعة «ب» سلبي، بالإضافة إلى تفقد وحدة معالجة المياه، واستمع إلى شرح مفصل من الدكتور محمد الشرقاوي، مدير المركز، عن حالة المرضى، مكلفًا شركة مياه الشرب، ومديرية الصحة بالمرور على محطة المياه.

وجه محافظ كفر الشيخ، لوكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد شقوير، بمتابعة المنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، وتوفير المستلزمات والأدوات الطبية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالينا فى محافظة كفرالشيخ، مشددًا بحسن معاملة المواطنين.