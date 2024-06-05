سفارة المكسيك بالقاهرة تفتتح معرضا للعمارة المكسيكية المعاصرة

أعلنت سفارة المكسيك بمصر، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن افتتاح معرض "ميراث مشترك، ليجوريتا: الفن المعماري المكسيكى بمصر والشرق الأوسط وما ورائهما"، في القاعة الشرقية للجامعة الأمريكية بميدان التحرير.

قام بافتتاح المعرض سفيرة المكسيك بالقاهرة، ليونورا رويدا، والدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمهندس المعمارى الكبير فيكتور ليجوريتا.

ويقدم المعرض جولة تاريخية بالصور وفيلم فيديو عن أكثر أعمال المهندس المعمارى ريكاردو ليجوريتا شهرة منذ عام 1960، ويبرز المعرض العلاقة المتميزة بين المكسيك من جانب ومصر ودول الشرق الأوسط من جانب آخر من خلال أعمال الهندسة المعمارية.

ووفقا لما صرح به فيكتور ليجوريتا، في كلمته التى ألقاها فى افتتاح المعرض موضحا أهمية تراثنا المشترك، قال: "يجمع بين المنطقتين تشابه الإحداثيات الجغرافية ورحلتهما التاريخية المشتركة، حيث تمثلان مهدا للحضارات القديمة، كما تساهمان بأعمالهما الرائعة فى التراث العالمى، فى مجالات مثل علم الحساب، والهندسة، والفلك، وقياس الزمن".

كما أوضحت سفيرة المكسيك بالقاهرة، ليونورا رويدا، فى كلمتها، أن "التشابه فى التراث لا يقتصر على مجال الهندسة المعمارية، إنما يشمل أوجه ثقافية أخرى مثل فن الرسم، فن الطبخ، وحتى اللغة، فهذه الفنون تتناغم جميعا من أجل تعزيز المعرفة الثقافية وتعميق العلاقات بين مصر والمكسيك".

وقد صمم ليجوريتا فى عام 2008، مبنى الحرم الجامعى ومدينة الطلبة بالجامعة الأمريكية، وأثنى الدكتور أحمد دلال على التكنولوجيا الحديثة المستخدمة فى هندسة المبنى، وكذلك فى معمل الأبحاث ومعمل الابتكارات فى مقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، كجزء من مشروع الحرم الجامعى لعام 2026. وتهدف هذه المبادرة لإيجاد حلول مستدامة لتحديات العالم الحقيقى من خلال إحداث التفاعل المباشر بين الطلاب والجامعة وقادة المجال الصناعى.

سيستمر المعرض مفتوحا للجمهور حتى يوم 27 يونيو الجاري، فى قاعتى ماجرو وفيوتشر بالقاعة الشرقية بمركز التحرير الثقافى بالجامعة الأمريكية، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، ما عدا الإجازات الأسبوعية والأعياد.