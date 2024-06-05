مدبولى يواصل المشاورات مع المرشحين لتولى الحقائب الوزارية

مصادر: التشكيل الوزارى المرتقب سيشهد وجود شخصيات جديدة لم تكن مطروحة على الساحة

أجرى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، عدة لقاءات واتصالات مكثفة بمكتبه بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أمس، مع عدد من الشخصيات المرشحة لتولى بعض الحقائب الوزارية فى حكومته الجديدة، التى كلفه رئيس الجمهورية بتشكيلها من شخصيات تتميز بالكفاءة والخبرة خاصة فى الملف الاقتصادى.

وقالت مصادر حكومية مطلعة، هناك تغيير فى بعض الوزارات السيادية، وإن التشكيل الوزارى المرتقب سيشهد وجود شخصيات جديدة لم تكن مطروحة على الساحة خلال الفترة الماضية، لكنها تتميز بالخبرة والكفاءة العالية، ويتم الآن التباحث معها فى ملفات الوزارات المرشحة لتوليها، هذا إلى جانب تصعيد بعض القيادات داخل الوزارات مثل نائب وزير المالية أحمد كوجك المرشح بقوة لتولى حقيبة المالية خلفا للدكتور محمد معيط الوزير الحالى.

وأضافت المصادر، فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه تم الاتفاق بشكل شبه نهائى على تخصيص وزارة للاستثمار وتم ترشيح الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، وحسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار لها، كما تم ترشيح الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات لتولى حقيبة التعليم العالى، خلفا للدكتور محمد عاشور الوزير الحالى.

وأشارت المصادر، إلى أن التشكيل الوزارى الجديد قد يطول أكثر من 15 وزيرا، وفى مقدمتهم بعض وزراء المجموعة الاقتصادية، التى سيتم تغيير غالبيتها واختيار شخصيات اقتصادية جديدة بارزة قادرة على إدارة الملف.

ونوهت المصادر، بأنه تم إبلاغ بعض الوزراء الحاليين بمغادرتهم للحكومة فى التشكيل الجديد، لكن رئيس الحكومة طالبهم بضرورة الاستمرار فى تسيير الأعمال بالشكل المطلوب لحين تشكيل الحكومة، مرجحة أن يتم الإعلان عن التشكيل المرتقب للحكومة خلال الشهر الجارى، مع انتهاء السنة المالية الحالية 2023 ــ 2024.

كما رجحت المصادر، بقاء عدد من الوزراء الحاليين فى مناصبهم ومن بينهم وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووزيرة التعاون الدولى رانيا المشاط، والفريق كامل الوزير وزير النقل، ووزير الإسكان عاصم الجزار، إلى جانب وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى، الذى بدأ فى قيادة ماراثون امتحانات الثانوية العامة الذى سينطلق الأسبوع المقبل. فى حين اعتذر بعض الوزراء الحاليين عن عدم الاستمرار فى مناصبهم سواء لأسباب صحية أو خاصة.

وأضافت المصادر، أن رئيس الوزراء بدأ أيضا فى تشكيل حركة المحافظين وعمل ملفات مع الأجهزة المعنية حول بعض الشخصيات المرشحة للحركة، ومنها قيادات جامعية وأعضاء من مجلس النواب، على أن يتم الإعلان عن الحركة عقب تشكيل الحكومة الجديدة مباشرة.