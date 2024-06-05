النائبة مها عبد الناصر تطالب بمحاسبة وزراء الحكومة كل 3 أشهر

قالت النائبة مها عبد الناصر، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو لجنة اتصالات النواب، إن الحزب كان يرى ضرورة تغيير الحكومة بالكامل بما في ذلك رئيس الوزراء، مشيرة إلى أن الحزب كان يتمنى اختيار شخصية اقتصادية لرئاسة الوزراء.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء، أن الحزب يطالب بتشكيل مجموعة اقتصادية حقيقية ونواب لرئيس الوزراء، مشيرة إلى أن المشكلة في مصر منذ زمن بعيد تكمن في عدم معرفة معايير اختيار الوزراء أو أسباب إعفائهم من مناصبهم، في ظل عدم وجود معايير واضحة لعملية اختيارهم.

وذكرت أن عدم محاسبة الوزراء سياسيا بناء على مؤشرات الأداء؛ يعكس حاجة المنظومة لعملية تعديل شاملة، مطالبة من جانبها بوضع مستهدفات واضحة وفق إطار زمني محدد يتم على أساسها محاسبة الوزراء سواء داخل مجلس الوزراء أو البرلمان، مع تقديم كشف حساب للشعب والبرلمان كل ثلاثة أشهر.

وأكدت أنه ليس من العيب إخفاق الحكومة في تحقيق بعض الأهداف المعلنة، قائلة:« ليس عيبا أن تعقد الحكومة اجتماعا كل 3 أشهر وتقول كنا نطمح بتحقيق 4 أهداف، ولكن لم يتحقق غير 2 لهذه الأسباب، إحنا مش عايزين نسمع كلام، شبعنا من الكلام الحكومة حققت نمو اقتصادي مش عارف إيه وحققنا مش عارف إيه، والناس مش حاسة بأي حاجة ولا أي تطور بالعكس شايفين رغيف العيش بيغلى والأسعار بتزيد والكهرباء بتقطع».

وشددت على ضرورة تقديم حلول عملية تلامس الواقع، متابعة: «أنا عايزة حاجة توصل للناس، مش عايزة كلام كبير محدش يفهمه، وفي الآخر الناس مش حاسة بأن في أي إنجاز على الأرض»‏.