قال محمود القياتي عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الطقس الحار التي تضرب البلاد منذ بداية الأسبوع الحالي، ستكون ذروتها غدا الخميس، وبعد غد الجمعة، على أن تعود درجات الحرارة للتراجع الطفيف بداية من السبت المقبل.

وأوضح القياتي، لـ«الشروق»، أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة، الخميس والجمعة، ما بين 40 إلى 41 درجة مئوية، وتصل لـ45 على محافظات جنوب الصعيد.

وأشار عضو المركز الإعلامي إلى ارتفاع درجات الحرارة الصغرى خلال ساعات الليل، لتصل إلى 27 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى، لتكون الأجواء ليلا مائلة للحرارة.

وتوقع القياتي أنه بداية من السبت، تعودة درجات الحرارة مرة أخرى لانخفاض طفيف تدريجي بمعدل ثلاث أو أربع درجات عن الذروة، لتكون العظمى يوم السبت 37 درجة مئوية، وتواصل الانخفاض لتصل على منتصف الأسبوع المقبل إلى 35 درجة.